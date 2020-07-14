انتحار طفل مصري بعد تقليد "تحدي الشنق على تيك توك”

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تحقيقات نيابة المطرية الجزئية في مصر، أمس الإثنين، حول العثور علي جثة طفل أقدم علي الانتحار أثناء تقليد تحدي علي تطبيق "التيك توك"، أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م. ع" طفل (10 سنوات)، مدلي من سقف الغرفة محل إقامته، وبسؤال أسرته اقرت بقيامه بالانتحار شنقًا بسبب تقليده تحدي الشنق الموجود على تطبيق التيك توك.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وخلال التحقيقات قالت والدة الطفل أن نجلها اعتاد على ممارسة الألعاب على الهاتف المحمول ولكن خلال الفترة الاخيرة قام بتقليد تحدى على تطبيق التيك توك.

وروى حسن محمد صاحب الـ 58عاما من عمره، استورجي سيارات تفاصيل واقعة انتحار الطفل "محمد ح. ع" 10 سنوات، شنقا في تحدي لعبة المشنقة عبر تطبيق الـ"تيك توك"، أن الطفل صعد الي أسفل العقار الذي يقطن به، وقام بربط حبل في سطح العقار، وبدأ تحدي اللعبة، وعندما غاب لأكثر من ساعات، وسمعت صوت صرخته، صعدت أسرته فوجدته معلقا بحبل مربوط في المروحة، وفقاً لموقع "أهل مصر".

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