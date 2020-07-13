مصر: شاب يذبح أباه ويفصل رأس عن جسده!

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشاب الذي ذبح والده في الإسكندرية، مريض نفسياً، وأكدت النيابة العامة أن الجاني مختل.

وكانت قوات الأمن في الإسكندرية قد أكدت ورود بلاغ من أهالي حي كرموز، يفيد بإقدام شاب على قتل والده.

فيما أكد الجيران أن الجاني كان يحمل سكيناً ويداه ملطخة بالدماء قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكرت التحقيقات أن الشاب (26 عاماً) فصل رأس والده (65 عاماً) عن جسده، بعد نشوب شجار بينهما.

فيما تواصل إدارة البحث الجنائي البحث عن المتهم الهارب، الذي ثبت أنه صاحب سوابق ومطلوب في قضايا قتل عمد، وشروع في قتل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز