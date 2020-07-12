إخماد حريق ضخم التهم عشرات المحلات بحلوان المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت غرفة عمليات النجدة بالعاصمة المصرية القاهرة في إخماد حريق ضخم بسوق توشكى بحلون اليوم .

وتلقت النجدة ، بلاغاً من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء لاخماده.

ودلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة، فى واقعة حريق سوق توشكى بحلوان، أن النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك، وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد للمحلات، التى تم إخماد النيران، فيها كما يقومون بعمليات اطفاء لباقي المحلات المندلعة فيها النيران بحسب صحف مصرية.

وواجه رجال الإطفاء صعوبة مضنية فى إخماد الحريق بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال المخزنة بالمحلات والمواد الخشبية.



وقال شهود عيان، إن الحريق التهم عددا كبيرا من الاكشاك وافرشة الباعة ودفعت قوات الحماية المدنية ب20 سيارة إطفاء و2 خزان مياة استراتيجي لمحاصرة النيران المشتعلة بسوق توشكى بحلوان.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذى نشب بأجزاء منه صباح اليوم.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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