مصر تغلق شاطئاً في الإسكندرية بعد غرق 11 شخصاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة المصرية بإغلاق شاطئ النخيل بالإسكندرية واستدعاء المسؤولين بعد وفاة 11 شخصاً غرقاً بينهم طفل.

وكانت الإدارة العامة للسياحة والمصايف كشفت حقيقة غرق المواطنين المصريين بعد نزولهم شاطئ النخيل بالعجمي في وقت مبكر هرباً من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم، عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر ارتياد الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتُشلت 6 من الجثامين، حسبما أفادت صحيفة "أخبار اليوم"، وجارٍ البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية.

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