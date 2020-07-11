وفاة طفلة من الجوع بعد أن تركتها أمها وحيدة 8 أيام وراحت لتقابل حبيبها

المصدر: البيان الإلكتروني

تجردت شابة يابانية تدعى ساكي كاكيهاشي "24 عاماً" من مشاعرها الإنسانية وتركت طفلتها ذات الـ "3 أعوام" وحيدة في المنزل في بيتها بطوكيو، لتسافر إلى حبيبها الذي يعيش في محافظة كاغوشيما البعيدة وتقضي معه 8 أيام.

ساكي تركت طفلتها وحيدة في المنزل دون رقيب أو جليس يهتم بها، وبلا طعام أو شراب فماتت من العطش والجفاف.

وفور عودة الأم المستهترة قبضت عليها الشرطة، وأصبحت قصتها حديث المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي في اليابان.

ويذكر أن معظم رحلات الطيران توقفت في اليابان بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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