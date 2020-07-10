القبض على 4 أشخاص سرقوا 569 ألف ريال في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة القبض على 4 أشخاص سرقوا 569 ألف ريال من مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك في جدة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاول الهرب إلى خارج المملكة وتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان، تورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف) ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



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