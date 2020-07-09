العثور على جثة رئيس بلدية سيؤول بعد اختفائه في ظروف غامضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن العثور على جثة رئيس بلدية العاصمة سيؤول بارك وون-سون، بعد اختفائه في ظروف غامضة.

وأكدت الشرطة، حسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الرسمية، أن جثة رئيس بلدية العاصمة عثر عليها في شمال المدينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت ابنة المسؤول الشرطة عن اختفاء والدها، بعد أن غادر منزل العائلة إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن هاتفه كان مغلقا، تاركا رسالة تشبه الوصية.

وأطلقت الشرطة عملية بحث عن رئيس البلدية في منطقة سونغ بوك شمال شرق المدينة، حيث التقط هاتفه إشارة للمرة الأخيرة.

وكان بارك الذي يترأس بلدية سيئول منذ عام 2011 يعد مرشحا محتملا عن الحزب الليبرالي في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2022.

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