تفاصيل مقتل شاب أردني في أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تفاصيل مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين السفير ضيف الله الفايز في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس إن سفارتنا في واشنطن اعلمتنا بمقتل مواطن اردني مساء الجمعة الماضية في مدينة سانت /لويس اثر اطلاق النار عليه خارج المحل التجاري الذي يعمل به ولم تتمكن الشرطة من القاء القبض على الجاني بعد،وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المعنية.

واشار الى ان الضحية يحمل الجنسية الامريكية ويقيم مع اقاربه من الدرجة الاولى في الولايات المتحدة ولم يقرروا بعد حول دفن الجثمان في الولايات المتحدة او في المملكة.

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