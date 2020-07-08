بالفيديو..احتشدوا لسرقة النفط من شاحنة.. فكانت الكارثة

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أسفر انفجار صهريج وقود على طريق سريع فى كولومبيا عن مصرع 11 شخصا وإصابة 52 بعد تجمعهم حول الصهريج المنقلب بسبب حادث محاولين سرقة النفط.

وقع الحادث صباح الإثنين في ماغدالينا، كولومبيا ، بعد أن فقد مانويل كاتانيو سيطرته على شاحنته، التي كانت تحتوي على 5000 جالون من النفط، فانقلبت الناقلة واستقرت على جانب الطريق.

وتمكن كاتانيو من الخروج من الصهريج دون مساعدة، وشاهد حشدا كبيرا من السكان يقتربون منه، فاعتقد في البداية أنهم يهرعون لمساعدته، لكنهم توجهوا مباشرة إلى الصهريج وبدأوا يستخرجون البنزين باستخدام أنبوب، وكان قد حذرهم من عدم الاقراب بسبب خطورة المادة سريعة الاشتعال.

وقالت الشرطة إن 120 شخصا على الأقل كانوا حاضرين في مكان الحادث، وقت صول فرق الإنقاذ.

وأظهرت لقطات الفيديو عدة أفراد يركضون طلبا للمساعدة بينما اشتعلت أجسادهم بالنيران.

وتم نقل ما لا يقل عن 19 مريضاً أصيبوا بحروق شديدة إلى العاصمة بوغوتا لتلقي العلاج بينما تم نقل البقية إلى المستشفيات في مدن سييناغا وسانتا مارتا وبارانكويلا وفاليدوبا، وفقاً لموقع "الديلي ميل" البريطاني.

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