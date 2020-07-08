بالفيديو.. ارتفاع عدد ضحايا سيول كيوشو اليابانية إلى 56 قتيلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصلت الأمطار الغزيرة، التي ضربت جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا هناك إلى 56 قتيلا.

وتسبب هطول الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات بشكل رئيسي في الجزء الشمالي من كيوشو، إحدى الجزر الأربع الرئيسية في اليابان.

ووقعت الأضرار، مثل الغمر بسبب فيضان الأنهار، في العديد من الأماكن على الرغم من رفع التحذيرات الخاصة من الأمطار الغزيرة في محافظات فوكوؤكا وساغا وناغاساكي، وجميعها في شمال كيوشو.

وجاءت تطورات اليوم بعد هطول أمطار غزيرة في أواخر الأسبوع الماضي، مما تسبب في فيضانات قاتلة وانهيارات أرضية في الجزء الجنوبي من محافظة كوماموتو.

ومن بين الضحايا الـ 56، كان 54 في كوماموتو، من بينهم 18 في مدينة هيتويوشي، و 17 في قرية كوما، و 10 في بلدة أشيكيتا، واثنان في مدينة أوموتا في فوكوؤكا.

وفقد 12 شخصًا، 10 في كوماموتو، بما في ذلك في كوما، وواحد في كل من مدينة هيتا في محافظة أويتا ومدينة ميناميساتسوما في محافظة كاغوشيما. وشخصان في حالة سكتة قلبية في محافظة كوماموتو، وفق موقع "اليابان بالعربي".

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