عراك داخل مسجد في مصر والسبب "لحوم فاسدة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لواقعة عراك ومشاجرة حدثت بين الأهالي داخل مسجد بالقرب من منطقة المعادي بمصر، لكنه تابع لأوقاف البساتين، فيما أكد مصادر بوزارة الأوقاف أنه تم تحرير محضر وإغلاق الزاوية.

وأكدت المصادر، أن الزاوية أنشأها أحد المواطنين تحت عمارته، وبعد سنوات أراد تغيير صفتها من مسجد إلى مشروع تجاري، الأمر الذي عارضه الأهالي، وطالبوه بإلغاء الفكرة، وأوضح، أن الأهالي قاموا بتخزين لحوم بثلاجة بالمسجد لتوزيعها على الفقراء.

وقام مالك العقار بفصل الكهرباء عن المصلى، الأمر الذي أدى لفساد اللحوم، ودخل الجميع في مشاجرة عنيفة بالشوم والعصي نتج عنها عدة إصابات، وفقاً لمواقع مصرية.

وذكرت الأوقاف المصرية أن الفيديو الذي تم تداوله عن شجار وعراك داخل أحد المساجد لا علاقة له بالأمور الدينية ولا بإقامة الصلاة، لأنه حصل بسبب خلاف على توزيع مواد غذائية في المكان.

من ناحية أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بحسب بيان لها القبض على أبطال فيديو المشاجرة، وأنه بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة وقعت داخل مسجد الصحابة بجوار السجل المدني بمنطقة المعادى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أطراف المشاجرة واقتيادهم الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 7 متهمين تشاجروا بالأسلحة البيضاء داخل مسجد الصحابة بمنطقة المعادي، وتم التحفظ على المتهمين لعرضهم على النيابة العامة.

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