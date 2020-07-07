بالفيديو.. القبض على شخص اقتحم متجراً بالسلاح في السعودية

المصدر: البيان الالكتروني

ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص اقتحم متجراً بالمجمعة وأطلق عياراً نارياً دون وقوع إصابات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اقتحم متجرٍ للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عياراً نارياً - دون وقوع إصابات، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة، وفقاً لوكالة الانباء السعودية "واس"

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