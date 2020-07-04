عربية تقتل زوجها بالسم بالاتفاق مع عشيقها

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت سيدة سورية على تسميم زوجها بالاتفاق مع عشيقها. الذي لاقى حتفه في الثالث والعشرين من شهر رمضان الماضي، وشخصت وفاته وقتها على أنها بسبب "وزمة رئوية مترافقة مع احتشاء عضلة القلب".

وقالت وزارة الداخلية السورية إنه تم إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها في مدينة مصياف، وأحيلا إلى القضاء لينالا جزاء فعلتهما النكراء.

وفي التفاصيل يقول أخ الضحية إن وفاة أخيه بقيت طي الكتمان ولا شبهة فيها إلى أن بدأت بالانتشار مؤخراً شائعات تتحدث عن دس السم لأخيه للتخلص منه، وأضاف: "نشب خلاف بين زوجة أخي وعشيقها، بعد أن رفضت مواعدته، فهي تقيم معه علاقة غير شرعية".

وأوضح: "بعد 15 يوماً من الدفن، وصلتني معلومة تفيد بأن (العشيق) هدد زوجة أخي عبر الهاتف، وقال لها إن لم تأت إليه فإنه سيحفر القبر ويفضح كيف قامت بتسميم زوجها".

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