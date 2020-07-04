تأخرت في إعداد العشاء فذبحها زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بمصر، الجمعة، عاملا متهما بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بقرية "كوم حلين" التابعة لمنيا القمح.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية "كوم حلين" التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، قبل أن يستل الزوج سكينًا من المطبخ ويُنهي حياة زوجته بجرح قطعي في رقبتها.

جرى ضبط الزوج المتهم، فيما والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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