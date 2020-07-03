سلسلة انفجارات ضخمة تهز مصنعاً للألعاب النارية بتركيا

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير إعلامية أن سلسلة انفجارات ضخمة هزت مصنعا للألعاب النارية في إقليم صقاريا بشمال غرب تركيا أدت إلى إصابة أكثر من 40 شخصاً بجروح وفق ما أعلنت السلطات، مضيفةً أن 150 موظفاً على الأقل كانوا في الموقع لحظة وقوعه.

ووقع الانفجار الذي صنفه عاملو الإنقاذ بـ"الحادث الصناعي" صباحاً في هينداك في محافظة صقاريا في شمال غرب تركيا.

وارتفعت سحابة كبيرة من الدخان عدة أمتار في السماء فيما كان صوت المفرقعات النارية يدوي من داخل المصنع، وفق صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية.

وبحسب شهود ذكرتهم وسائل الإعلام المحلية، شعر السكان بالانفجار حتى مسافة 50 كلم، بينما اعتقد بعضهم بدايةً أن ما يحصل هو زلزال.

وقال الحاكم إن تواصل الانفجارات في موقع الحادث عرقل وصول فرق الإنقاذ إليه.

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