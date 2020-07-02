قراصنة يهاجمون سفينة نروجية قبالة سواحل نيجيريا

المصدر: أوسلو - أ.ف.ب

هاجم قراصنة سفينة نروجية تعمل في قطاع النفط قبالة سواحل نيجيريا اليوم الخميس وخطفوا تسعة نيجيريين على متنها، وفق ما أعلنت الشركة المالكة للسفينة.

وقالت شركة «بي دبليو اوفشور» النروجية في بيان لبورصة أوسلو إنّ السفينة «سيندغي بيرغي»، وهي سفينة دعم لقطاع النفط والغاز، تعرضت لهجوم.

وذكرت الشركة أنّه ليس لديها أخبار عن النيجيريين التسعة منذ اختطافهم، لكنها أشارت إلى أن الأشخاص المتبقيين على متن السفينة لم يصابوا بضرر.

وكانت السفينة وقت الهجوم تعمل في حقل اكووري للنفط لمصلحة شركة «اداكس» الصينية للبترول.

وشهد خليج غينيا، الذي يضم الساحل النيجيري، في السنوات الأخيرة اعتداءات مماثلة متزايدة لقراصنة ينهبون السفن أو يخطفون طواقم وركاباً طلباً للفدية.

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