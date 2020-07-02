مراهق يقتل عمه طعناً ويصيب جده بجروح بالغة والسبب مجهول

المصدر: د ب ا

صرحت متحدثة باسم الادعاء العام في ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية أنه يشتبه أن شابا مراهقا /18 عاما/ طعن عمه /41 عاما بسكين وقتله، وألحق إصابات بالغة بجده /65 عاما/.

وقالت المتحدثة اليوم الخميس إنه "وفقا للوضع الحالي سيتجاوز" الجد الإصابة، وأوضحت أن الشاب المشتبه فيه -وفقا للمعلومات الحالية- قام بطعن جده بسكين وطعن عمه في قفصه الصدري، ثم هرب أمس الأربعاء. ولكن الشرطة استطاعت إلقاء القبض عليه.

وتم نقل العم والجد إلى مستشفى قريبة. وأضافت المتحدثة أن العم توفي إثر إصابته البالغة في المستشفى، وقالت: "ليس هناك أي أدلة حتى الآن على الدافع وراء الجريمة".

ومن المقرر الاستماع للشاب أمام قاضي التحقيقات اليوم الخميس. ويحقق الادعاء العام بتهمة القتل دون سبق الإصرار، لافتا إلى أن جميع أطراف الجريمة يحملون الجنسية الألمانية.

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