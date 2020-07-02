بسبب الغيرة.. يقتل زوجة شقيقه الأصغر بعشر طعنات في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات امن الجيزة بمصر القبض على شاب ثلاثيني متهم بقتل زوجة شقيقه بمركز منشأة القناطر.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي عن ملابسات مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بمركز منشأة القناطر.

جهود ضباط فرقة شمال أكتوبر ووحدة مباحث منشأة القناطر تنسيقا مع قطاع الأمن العام أشارت إلى أن المتهم مريض نفسيا، فضلا عن شعوره بالغيرة لعدم زواجه حتى الآن بينما تزوج شقيقه -الذي يصغره بنحو 7 سنوات- ولديه طفلان.

وفي التفاصيل التي تداولتها الصحف المصرية، حضر المتهم إلى منزل شقيقه -في غيابه- ووقعت مشادة كلامية بينه وبين الضحية، أخذ على إثرها الجاني آلة حادة وسدد لها 10 طعنات في أماكن متفرقة من جسدها أردتها قتيلة في غضون دقائق.

ونتقلت قوة من فرق الأمن إلى المكان بعد ورود بلاغ، حيث تبين مقتل ربة منزل إثر تلقيها طعنات متفرقة بالجسم، وعُثر على جثتها غارقة في بركة من الدماء.

وتوصلت جهود البحث والتحري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها، ويبلغ من العمر 35 عاما.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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