لعنة كورونا تحل على حفل زفاف في الهند.. توفى العريس وأصيب 111 من المعازيم

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب حفل زفاف فى الهند فى زيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا "كوفيد- 19" فى إحدى الولايات الهندية، حيث أصيب 111 شخصاً بفيروس كورونا بعدما شاركوا فى غضون أيام قليلة في حفل زواج ومأتم شاب كان مصاباً على الأرجح بالفيروس، حسبما نقلت العين الإماراتية عن مسؤول طبي محلى.

وشارك أكثر من 400 شخص في ولاية بيهار (شمال) في زواج شاب في السادسة والعشرين كان يعاني أعراضاً شبيهة بفيروس كورونا وفي مأتمه بعد وفاته إثر يومين على ذلك.

وقال راج كيشور شوداري، مسؤول قطاع الصحة في باتنا، عاصمة ولاية بيهار: "أصيب 111 شخصاً شاركوا إما في الزواج وإما في المأتم، وحددت هوية المشاركين الآخرين ووضعوا في العزل".

وأقامت السلطات مخيماً خاصاً لفحص الأشخاص الذين حضروا التجمعين بعد ارتفاع كبير في الإصابات في البلدة المعنية، وفتح تحقيق مع عائلة العريس، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

ويجهل الأطباء إن كان هذا الأخير مصدر انتقال العدوى، إذ إن العائلة عمدت فوراً إلى إحراق جثته قبل إخضاعها للفحوصات، ولم تثبت إصابة أي من أقاربه أو زوجته الجديدة بالفيروس.

وكان مهندس المعلوماتية هذا من جارجاون القريبة من نيودلهي عاد إلى دياره قبل أسبوع فقط من زواجه وكان يعاني من الحمى والإسهال، على ما أكد شوداري.

وأدخل المستشفى لفترة قصيرة، إلا أن عائلته تمكنت من إعادته إلى المنزل بعد تناول العقاقير واحتفلت بزواجه في حضور 300 مدعو.

وتوفي العريس الشاب في منزله بعد يومين على الزواج، وحضر نحو 200 شخص مأتمه.

وبسبب جائحة "كوفيد-19" التي لا تزال متفشية في البلاد، تحدد الهند عدد الحاضرين في حفلات الزفاف بـ50 شخصاً وبالمآتم بـ20.

وتوفي في الهند 17400 شخص جراء فيروس كورونا المستجد فيما بلغت الإصابات 585493 وهي في تصاعد سريع.

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