مسلح يطلق النار على مركبة إحدى القيادات الأمنية في الكويت ثم ينتحر

تعاملت القوات الأمنية الكويتية فجر اليوم الخميس مع شخص مسلح في أم الهيمان قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية والمنازل المجاورة.

ووفقاً لصحيفة الوطن الكويتية، أنهى مسلح أم الهيمان حياته بإطلاق النار على نفسه، وهو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أعلنت عن قيام القوات الأمنية بالتعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وإحدى المنازل المجاورة.

وأضافت الإدارة في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع، وجاري التعامل مع الشخص لحين يتم القبض عليه علما بأن الشخص يحمل سلاح ناري وسنوافيكم بآخر المستجدات".

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