شاهد.. عالقين داخل مركز طبي في طهران يطلبون النجدة بعدما التهمته النيران

التهمت النيران مساء أمس، مركز "سينا أطهر" الطبي في شمال العاصمة الإيرانية، مخلفة 19 ضحية، بحسب ما أكد مشاركون في عملية الإطفاء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لألسنة النار وهي تفتك بالمبنى، وأظهرت أشخاصا عالقين خلف الجدران والنوافذ، وهم يطلبون النجدة.

وقال رئيس منظمة الطوارئ إنه لم يتمكن حتى الآن من إخراج كافة المصابين، بحسب ما نقل موقع العربية نت عن شبكة إيران إنترناشيونال.

وأظهر مقطع مصور في وقت سابق ما يبدو أنها عدة انفجارات في شمال طهران.

شاهد.. عالقين داخل مركز طبي في طهران يطلبون النجدة بعدما التهمته النيرانhttps://t.co/K0lJQHUatc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ujLKEsw10v — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 1, 2020

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤولين قولهم إن 19 شخصا قُتلوا وأصيب ستة الثلاثاء في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران.

في حين أوضح حامد رضا جودرزي، نائب حاكم طهران للتلفزيون أن الانفجار نجم عن تسرب غاز.

كما أشار إيراج حريرجي نائب وزير الصحة إلى أن المنشأة الطبية التي كان فيها 25 موظفا وقت وقوع الانفجار تجري الجراحات الخفيفة والأشعة الطبية.

ولاحقا، أكد جلال مالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران للتلفزيون الرسمي أنه جرى إخماد الحريق الذي اندلع في الموقع جراء الانفجار.

يأتي هذا الحادث بعد أربعة أيّام من انفجار خزّان غاز صناعي قرب مجمّع عسكري، هزّ العاصمة الإيرانيّة.

وأوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع داود عبدي وقتذاك أنّ "خزّان غاز انفجر في مكان عامّ في بارشين"، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا، لكنه لم يحدّد بدقة مكان الانفجار.

ويُشتبه في أنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليديّة يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما تنفيه إيران.

وكان الموقع المذكور خضع لتدقيق من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية التابعة للأمم المتحدة في العام 2015.

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