الشرطة الفرنسية تخلي أكبر متجر تجاري في حي لاديفانس بباريس

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

دعا مصدر بالشرطة الفرنسية إلى توخي الحيطة و الحذر في منطقة "لا ديفانس" بباريس.

وقالت الشرطة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي "نحن نبحث عن فرد مسلح كان في مركز التسوق"Les Quatre Temps" في منطقة لا ديفانس".

ووفقًا لمقر شرطة باريس، الذي اتصلت به صحيفة "لو فيغارو"، تم إطلاق هذا التحذير بعد أن اتصل رجل للإبلاغ عن وجود شخص مسلح.

ووفقًا للمعلومات الأولية، قد يكون الأخير يحمل رشاشا من نوع كلاشينكوف.

وعملت الشرطة على إخلاء مركز التسوق، الذي يضم حوالي 230 متجرًا في هذه المنطقة من الضواحي الغربية لباريس.

وكتدبير أمني، تم إغلاق محطتي المترو في المنطقة أمام الجمهور.

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