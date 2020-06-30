بالفيديو.. الفيضانات تودي بحياة 12 شخصاً في جنوب الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

أودت الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع بحياة 12 شخصاً على الأقل في مقاطعة سيشوان بجنوب غرب الصين، كما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما تسبب ارتفاع منسوب المياه بعمليات إخلاء منازل خلال موسم الفيضانات السنوي.

وشملت حصيلة الأمطار الغزيرة في منطقة ميانينغ شخصين توفيا حين غرقت عدة سيارات في نهر وذلك بعدما تسببت الفيضانات بإلحاق أضرار بطريق سريع.

وهناك عشرة أشخاص في عداد المفقودين فيما أخلى أكثر من سبعة آلاف شخص منازلهم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويشهد جنوب الصين هطول أمطار غزيرة أدت إلى انزلاقات تربة وفيضانات منذ مطلع يونيو، تسببت حتى الآن بوفاة 78 شخصاً بحسب "يورونيوز".

وتضرر 12 مليون شخص في ممتلكاتهم فيما أغلقت طرقات، وتم إنقاذ أو نقل أماكن تواجد 720 ألف شخص بسبب مياه الفيضانات.

وتسبب موسم الفيضانات بخسائر بلغت 25,7 مليار يوان (3,6 مليار دولار) كما أوضحت الوزارة ما يشكل ضربة إضافية للاقتصاد المحلي الذي يعاني أساسا من تداعيات وباء كورونا.

وتعتزم حكومة الصين أن تنفق 200 مليون يوان على الأقل على تجهيزات الإغاثة بما يشمل الخيم والأسرة للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم، كما أوضحت وزارة إدارة الطوارىء الأحد.

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