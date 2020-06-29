عمان تضبط أحد أكبر تجار المخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية من إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع عصابات دولية وغسل الأموال ،حيث ضبطت بحوزته 86 كيلوجراماً من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين ومبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال مختلفة وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأكدت شرطة عمان السلطانية استمرارها في التصدي لجرائم المخدرات من خلال رصد المهربين والمتاجرين والمروجين للمواد المخدرة وقطع الطريق أمامهم لحماية المجتمع من هذه السموم.

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