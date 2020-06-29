جريمة جديدة تهز مصر.. سباك وصديقه يقتلان طفلة بوحشية غير معهودة

المصدر: البيان الإلكتروني

فقدت طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً حياتها بطريقة بشعة للغاية على يد سباك وصديقه في محافظة الجيزة المصرية.

القاتل وصديقه استدرجا الفتاة وقتلاها، ثم حرقا جثتها، وتخلصا منها بوضعها في خزان يحتوي على مادة كاوية "بطاس"، في محاولة للإفلات من الجريمة، إلا أن أسرة الطفلة ورجال المباحث اكتشفوا أمر المتهمين، وتم ضبطهما لتقرر النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.

تفاصيل الجريمة يرويها محمد عبد العال، عم الطفلة المجني عليها، لـ"اليوم السابع"، فقال إن شقيقه يعمل مندوب مبيعات، أسرته مكونة من زوجة، وابنها الأكبر يبلغ من العمر 18 سنة، وابنته المجنى عليها تبلغ من العمر 12 سنة، كانوا يقيمون بشقة ببولاق الدكرور، وانتقلوا للإقامة بمنطقة الطالبية منذ 20 يوما فقط، وحتى يتمكن من توفير نفقات الأسرة كان يعمل فترتين بالشركة.

وأضاف عم المجنى عليها أن اليوم الذى شهد غياب الطفلة، غادرت فيه المنزل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، إلا أنها اختفت عقب ذلك، واستغاثت والدتها وأفراد الأسرة، وتوجهوا لقسم شرطة الطالبية للإبلاغ عن غيابها، إلا أن رجال المباحث طلبوا منها الانتظار لمدة 24 ساعة لتحرير محضر بالتغيب، فبدأنا في البحث عنها، وفحص كاميرات المراقبة، حتى عثرنا على كاميرا رصدت الطفلة أثناء سيرها بالشارع بمفردها، ثم استقلت توك توك واختفت عقب ذلك، وخلال عملية البحث عنها، قالت والدتها إنها تعلم مكان الطفلة، لدى شخص يعمل سباكاً، فاتصلنا على هاتفه المحمول، فاكتشفنا أنه مغلق.

وأكد عم الطفلة: "عقب إخبار والدة الطفلة عن هوية السباك، توجهنا إلى قسم شرطة الطالبية، ووجهنا اتهاما للسباك، بالتسبب في غياب الطفلة، وبدأ رجال المباحث في إجراء التحريات، وخلال عملية البحث فتح السباك هاتفه المحمول، فأجرينا اتصالا به، وعندما سأله شقيق الطفلة عنها، نفى علمه بمكانها، مدعيا أنه مريض، نتيجة تعرضه لحادث مرورى أعلى الطريق الدائري، فطلبنا منه الالتقاء به بحجة الاطمئنان عليه، للتأكد من صدق حديثه، ومع رفضه اللقاء في بداية الأمر إلا أنه وافق بعد إلحاح، والتقيا به وبصحبته صديقه المتهم الثاني بمنطقة نزلة المعتمدية ببولاق الدكرور، وذكر أنه قضى بمستشفى قصر العيني 3 أيام لتلقى العلاج، وللتأكد من حديثه اصطحبناه إلى المستشفى، واكتشفنا أنه حضر إلى المستشفى للعلاج لفترة زمنية قصيرة خلال يوم واحد، واتضح كذب روايته.

وتابع عم الضحية حديثه قائلا إنهم قرروا استدراجه لتسليمه لقسم شرطة الطالبية، فاستدرجوه بحجة التوجه إلى قسم الشرطة لتبرأته من الاتهام الموجه إليه، فاستجاب لهم إلا أنهم فور وصوله أمام قسم الشرطة، تحفظوا عليه وعلى صديقه، وتم تسليمهما لرجال المباحث، وبعد استجوابهما ومواجهتهما، كشف رجال المباحث عن قتلهما الطفلة، والتخلص من جثتها بوضعها بخزان يحتوي على مادة كاوية "بطاس" للتخلص من الجثة بعد حرقها بالنار.

وذكر عم الطفلة أنه بعد التحقيق مع المتهمين تبين وجود علاقة بين السباك ووالدة الطفلة، وأن المتهم استدرج الطفلة إلى المخزن بحجة إعطائها هاتف محمول اشتراه لها، ثم احتجزها بالمخزن الخاص به بمشاركة صديقه، لطلب فدية 50 ألف جنيه من والدها، ثم استخدام مبلغ الفدية في استئجار أحد الأشخاص لقتل والدها، إلا أنه قرر قتل الطفلة وحرق جثتها بالنار، ثم اشترى كمية من البطاس، ووضعه بخزان، ووضع الجثة بها لإخفاء معالم الجريمة، والتخلص من الجثة.

وقال عم الطفلة إن شقيقه والد الطفلة، عقب علمه بوجود علاقة بين زوجته والمتهم، اتهمها رسميا في النيابة بالخيانة، فتم القبض عليها وذكرت أنها تعرفت على المتهم عندما حضر إلى الشقة لإجراء أعمال سباكة، وخلال تحدثها معه اكتشفت أنه لديه القدرة على العلاج من السحر، فاستعانت به لعلاج ابنها الذي كان يصاب بحالة من العصبية، وعندما عالج ابنها استعانت به لعلاجها أيضا، ونشأت بينهما تلك العلاقة.

وعن الدافع وراء ارتكاب المتهمين لجريمة قتل الطفلة، قال إنه يعتقد أنهما اعتديا جنسيا على الطفلة، وقررا إخفاء جريمتهما بقتلها، والتخلص من جثتها، وتحفظ رجال المباحث على الأدوات المستخدمة في الجريمة، كما تم التوصل للبائع الذي اشترى منه المتهمان البطاس المستخدم في التخلص من الجثة، وأشار إلى أن المادة الكاوية أدت إلى اختفاء الجثة وتحللها دون بعض العظام.

وكان قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغا يفيد اختفاء طفلة ووجود شبهة جنائية في غيابها. وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى تورط سباك وعامل في استدراج الطفلة وقتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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