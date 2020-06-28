الشرطة السعودية تقبض على 4 أشخاص بعد مشاجرة عنيفة

المصدر: البيان الإلكتروني

القت السلطات السعودية القبض على أربعة سعوديين وقع بينهم شجارٌ على أحد طرق أحد رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداوَلَة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطاردة بين سيارتين، واصطدام متعمد لإحداهما بالأخرى، قبل أن يتطور الأمر للمشاجرة بين مستقليهما، وقذف بالحجارة بين أطراف المشاجرة في شوارع محافظة أحد رفيدة في منطقة عسير بالسعودية.

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