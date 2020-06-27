3 أشخاص يحرقون طفلاً انتقاما من والده في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت قرية الحوامدية الجديدة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في مصر ، واقعة أثارت فزع الأهالي، حيث أقدم مجموعة من الشباب على إشعال النيران في طفل.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد أصيب الطفل بحروق من الدرجة الثالثة فى القدمين إثر إلقاء 3 أشخاص مولتوف وبنزين عليه وإشعال النيران فيه بقصد الانتقام من والده وفروا هاربين.



وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام، وتبين من خلال الكشف إصابته بحروق في القدمين من الدرجة الثالثة وتم تحويله إلى مستشفى زفتى لتلقى العلاج اللازم.

وتم ضبط اثنين من المتهمين وجار البحث عن المتهم الثالث.

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