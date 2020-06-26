مقتل 5 أطفال من عائلة واحدة بقذيفة هاون في أفغانستان

المصدر: أ ف ب

أدى سقوط قذيفة هاون أطلقها مقاتلو طالبان على منزل في قرية في شرق أفغانستان الجمعة الى مقتل خمسة أطفال من عائلة واحدة، وفق مسؤولين.

ووقع الحادث في احدى قرى منطقة دواماندا في ولاية خوست على الحدود مع

باكستان، بحسب ما صرّح طالب مانغال المتحدث باسم حاكم الولاية.

وقال مانغال لفرانس برس "أطلق مقاتلو طالبان قذيفة هاون على منزل سكني، ونتيجة ذلك قتل خمسة أطفال، أربعة صبيان وفتاة".

وأضاف مانغال أن فتاتين أصيبتا أيضا جراء سقوط القذيفة على المنزل، مشيرا الى أن جميع الأطفال ينتمون الى نفس العائلة.

وقال مدير الصحة في الولاية حبيب شاه أنصاري إن أعمار الأطفال القتلى تراوح بين 8 و15 عاما، ولم تعلق طالبان على الفور على الحادث.

وتراجعت نسبة العنف في معظم أنحاء أفغانستان منذ أن عرضت طالبان وقفا لإطلاق النار لفترة وجيزة لمناسبة عيد الفطر الشهر الماضي، لكن المسؤولين الأفغان يقولون الآن إن مقاتلي الحركة كثفوا هجماتهم في الأسابيع الأخيرة.

واستهدفت معظم هجمات طالبان قوات الأمن الأفغانية، على الرغم من ورود تقارير بشكل منتظم عن مقتل مدنيين في انفجار عبوات تزرع على جوانب الطرقات.

وتستعد كل من طالبان والحكومة الأفغانية للدخول في محادثات سلام طال انتظارها بهدف إنهاء الحرب في البلاد.

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