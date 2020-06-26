شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي تورط بالسرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي تورطوا بالسرقة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرتعن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين (بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، لتورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء (ضاحية لبن - السويدي وشبرا - الصحافة - البطحاء - الشفا)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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