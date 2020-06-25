وفاة 3 مراقبين على الثانوية العامة في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي مساء اليوم 3 ملاحظين فى امتحانات الثانوية العامة مصرعهم وأصيب 2 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الخارجة بمصر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من إدارة النجدة يفيد بمصرع كل من حسن دسوقي 51 عاما وأنور محمد حسين 55 سنة وائل فتحي مهنى 45 سنة وإصابة كل محمدي ناجي إبراهيم 50 سنة وأسعد سيد محمدين 45 سنة مقيمين بمركز الخارجة وجميعهم ملاحظون في امتحانات الثانوية العامة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الخارجة.

وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

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