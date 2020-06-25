بالصور.. الشرطة السورية تنقذ فتاة احتجزها أهلها في سطح المنزل لمدة 5 أعوام

المصدر: البيان الإلكتروني

تناقلت وسائل إعلام سورية محلية عن حادثة أثارت سخطا كبيرا لدى الوسط العام بعد أنباء عن العثور على فتاة في العقد الرابع من عمرها محتجزة من قبل ذويها بغرفة على سطح المنزل منذ 5 أعوام.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، توجهت دورية شرطة برزة، أحد أحياء دمشق، إلى مكان الحادثة، بعد ورود معلومات بوجود فتاة محتجزة على سطح أحد المنازل بمحلة مساكن برزة في العمالي، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وبتحري المنزل شوهدت غرفة مبنية على السطح مقابل باب الدرج، مركب عليها باب حديدي يوجد عليه جنزير وقفلان، وبفتح الباب ودخول الغرفة تم العثور فيها على فتاة بالعقد الرابع من العمر نحيلة البنية وبحالة صحية سيئة، وبينت أنها محتجزة من قبل ذويها بالغرفة منذ حوالي خمس سنوات، وبالتحقيق مع المذكورة تبين أنها خريجة كلية التربية ومعلمة صف، وأنها تزوجت مرتين وتطلقت كونها لا تنجب أطفالا.

وبعد عودتها لمنزل ذويها قاموا بضربها على كافة أنحاء جسمها مستخدمين أيديهم وجنازير حديد و تكبيلها بالجنازير ووضعها في غرفة مشادة على سطح المنزل وبقيت طيلة تلك المدة، وبالتحقيق مع والدها اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع والدتها وأشقائها، وسبب قيامهم بذلك لمنعها من الهرب من منزلهم. وتم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز