دبر مكيدة لقتل زوجته العشرينية.. تفاصيل صادمة لجريمة هزت مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

جريمة قتل مدبرة هزت الرأي العام المصري، خلال الساعات الأخيرة، ربما لن نجد لها مثيلا سوى في الأفلام السينمائية الميلودرامية شهدتها قرية بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة.

القتيلة تدعى إيمان عادل، وهي طالبة بكلية الآداب في العشرينيات من عمرها، لطالما حلمت مثل كل الفتيات في عمرها بدخول عش الزوجية وتكوين أسرة، إلا أن ذلك الحلم تحول إلى كابوس، بعد أن وجدت جثة هامدة في منزلها الواقع بقرية ميت عنتر، بعد زواج نتج عنه إنجاب رضيع، لم يتجاوز عمره 9 أشهر.

بدأت القصة عندما تلقت الشرطة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على زوجته مقتولة داخل منزلهما، فتوجه الأمن إلى موقع الحادثة للتحقيق، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وبفحص كاميرات المراقبة لاحظت الشرطة أن شخصا "يرتدي النقاب" صعد إلى مسكن القتيلة، ثم خرج بعد فترة، وعرفته باسم أحمد، وهو يعمل بمحل ملابس يمتلكه زوجها.

لكن القصة المأساوية لم تكن بهذه البساطة الظاهرة، فقد اتضح أن الزوج، ويدعى حسين، أراد الزواج من امرأة أخرى لكن إيمان رفضت بشدة، فعزم على التخلص منها "دون خسائر مادية"، وقرر تدبير قصة يلصق عبرها فضيحة أخلاقية بزوجته كي يستطيع تطليقها من دون تكاليف.

وكانت الخطة بالاتفاق مع أحد موظفيه على أن يذهب إلى منزلهما، ويقوم بالاعتداء عليها لإثبات علاقة غير شرعية تجمعهما.

لكن الخطة الشيطانية باءت بالفشل عندما اكتشفت إيمان ودافعت عن نفسها بالصراخ بصوت عال، مما أخاف أحمد فقرر قتلها وكتم بالفعل أنفاسها، حتى فارقت الحياة بجوار رضيعها.

والأربعاء، أمرت النيابة العامة بحبس زوج المتوفية إيمان، والعامل الذي ارتكب الجريمة، على خلفية اتهام الزوج بخلق واقعة لاغتصابها بالاستعانة بآخر، وهي الواقعة التي أدت لوفاتها.

وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن صورة لارتكاب الواقعة من اعترافات الزوج والعامل عند استجوابهما.

وتبين أنه لتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة منتقبة، وتسلم من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول.

وكانت النيابة، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" قد عاينت مكان الجريمة، وتبينت من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ سحجاتٍ برقبتها وجرحٍ بوجهها، وفق "الشروق".

ولا تزال القضية قيدَ استكمال التحقيقات وورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، فيما فجرت القصة غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بتعليقات تطلب القصاص لإيمان.

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