عربي يرمي زوجته من الطابق الخامس بعد إصابتها بكورونا!

المصدر: البيان الإلكتروني

في العادة وعندما يصاب أي فرد من أفراد العائلة بأي مرض فإنه يلقى العناية والمساندة القوية من العائلة كلها، ولكن هذا التعاضد لم يكن موجوداً في قاموس زوج مصري، فما إن علم بإصابة زوجته بكورونا حتى رماها من الطابق الخامس.

الحادثة غريبة من نوعها، أدت إلى إصابة الزوجة بشلل نصفي كامل.

وقال استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى جامعة عين شمس علي مزيد، إن السيدة البالغة من العمر 25 عاماً، مصابة بشلل نصفي كامل بعد كسر عمودها الفقري.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أقدم الزوج على إلقاء زوجته من مسكن الزوجية في الطابق الخامس، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في عمودها الفقري.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الزوج، وبمواجهته بما هو منسوب إليه، اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفايروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز