سبحان من هيأ لهذا الطفل تلك المرأة!

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أنقذ سكان قرية في جنوب الصين صبيًا يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد سقوطه في نهر عن طريق الخطأ.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي صورته كاميرا المراقبة في مدينة بوتيان بمقاطعة فوجيان في 9 يناير، الصبي وهو يسقط فوق حاجز النهر بعد أن رمى حجرًا فيه، وفقا لموقع "نيوز فلير".

وبعد الحادثة بثواني قليلة مرت امرأة بالقرب من مكان سقوط الطفل ولكنها لم تلاحظ شيئا رغم أن الطفل كان يصارع الموت حينها. ولحسن الحظ، جاءت سيدة أخرى فشاهدت الصبي وهو يكافح من أجل إبقاء رأسه فوق الماء. ثم ركضت المرأة لتفقده وصرخت طلبا للمساعدة.

سمع القرويون القريبون صوتها فهرعوا لإنقاذ الصبي وأخرجوه من النهر وكان في حالة إعياء لكنه لم يصب بإصابات خطيرة.

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