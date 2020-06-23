إعدام مجرم دهس مواطناً سعودياً بالسيارة ثم أركبه بها وأشعل النار

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم الإعدام قصاصاً بمجرم قتل مواطناً سعودياً بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها وذهب به بعيدا عن الأنظار وأشعل النار فيه مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مدينة أبها بمنطقة عسير، والمجرم هو نواف بن حسن بن محمد امشوه "سعودي الجنسية". والمجني عليه هو الحسين بن علي بن محمد عسيري "سعودي الجنسية" أيضاً.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 الموافق لـ 2/ 11 / 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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