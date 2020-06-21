إعلامي مصري ينفي شائعة وفاته في حادث ويموت بالطريقة نفسها بعد أسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الدكتور محمد السرسي، مقدم برنامج "حوار مع مسؤول" المذاع عبر فضائية الحدث مستشار محافظ المنوفية الأسبق، إثر حادث تصادم يوم الجمعة بعد انتهائه من تقديم برنامجه وخلال عودته إلى محافظة المنوفية.

وكان السرسي، نفى قبل أسبوع شائعة ترددت عن وفاته بحادث سير، ليلقى مصرعه في حادث تصادم مروع، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وخلال الأسبوع الماضي، سارت شائعات حول وفاة الإعلامي المصري محمد السرسي، الذي يعمل بإحدى الفضائيات الخاصة، بحادث سير بينما كان في طريقه لمنزله. لكن سرعان ما ظهر الإعلامي لينفي الشائعة عبر منشور على صفحته في موقع "فيسبوك".

وفوجئ المتابعون وأصدقاء السرسي بشائعة أخرى انطلقت تفيد بوفاته، وتبيّن هذه المرة أن الخبر حقيقي وليس شائعة، وأن الإعلامي توفي بنفس الطريقة التي نفاها قبل أسبوع.

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