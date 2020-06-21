عربية تضرب زوجها بـ "حوض زرع" داخل قسم الشرطة!

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن المنزل غير كاف لحل النزاعات العائلية بين امرأة عربية وزوجها الكويتي فانتقل الشجار بينهما إلى داخل قسم الشرطة. حيث تمكن رجال الأمن، من السيطرة على امرأة غاضبة بعد أن ضربت زوجها الكويتي بـ "حوض زرع" داخل قسم الشرطة.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن شجاراً نشب بين الزوجين في ممرات القسم. فخرج رئيس القسم رفقة رقيب لتفقد مصدر الأصوات، فشاهدا امرأة، تنهال على زوجها بالضرب بـ "حوض زرع" كان موجودا في القسم، وتوجه له السباب والشتائم، فقاما على الفور بتخليص الزوج من يد زوجته وإنقاذه" وتم تسجيل قضية ضدها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافا نشب بين الزوجين، وعندما تقابلا في قسم الشرطة، أقدمت الزوجة على ضرب زوجها.

ووفقا للصحيفة، تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وسب وقذف وتهديد ضد الزوجة، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقها.

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