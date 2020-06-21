حادث مأساوي.. وفاة وإصابة 18 معلماً بانقلاب ميكروباص بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 3 معلمين وأصيب 15 آخرون، إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر المصرية، جميعهم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت صباح السبت، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وصل عدد الوفيات فيه إلى 3 أشخاص، والمصابين ل 15 شخصا، وجارى تقديم العلاج اللازم للمصابين وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة .

وكشف رئيس مدينة الشلاتين أن من بين المتوفين والمصابين مراقبين لامتحانات الثانوية الأزهرية والعامة، مؤكدا أن السيارة الميكروباص التى تعرضت للانقلاب بسبب انفجار الاطار الامامى لها كانت متجهة من مدينة الشلاتين لحلايب .

وأكد رئيس مدينة الشلاتين أن سيارات الإسعاف نقلت 7 مصابين وسيارات أخرى من الأهالى والمارين بالطريق نقلوا باقى المصابين لمستشفى الشلاتين ولقى من بينهم 3 مصرعهم بينهم مدير معهد أزهري، وأصيب 15 آخرين، حيث كان يستقل السيارة الميكروباص 18 شخصا .

وكانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، تلقت إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين أبو رماد، وذلك إثر انفجار الإطار الأمامى للسيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت 7 مصابين وتم نقل عدد آخر من المصابين بمعرفة الأهالى لمستشفى الشلاتين.

ونعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفاة معلمين من شهداء الواجب مراقبي الثانوية العامة، إثر حادث انقلاب أتوبيس نقل خاص بمدينة الشلاتين، حيث كانوا في طريقهم لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر لمشاركتهم في أعمال الملاحظة بلجان الثانوية العامة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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