وفاة أربعة أطفال أشقاء بالأردن إثر حريق نشب بخيمتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان، تعاملت صباح اليوم مع حريق نشب في ست خيم داخل إحدى المزارع الواقعة على طريق المطار.

وقال الناطق إن الحادث أودى بحياة أربعة أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم ويحملون الجنسية السورية بحسب موقع "الدرك الأردني".

وبين الناطق الإعلامي بأن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

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