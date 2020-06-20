مصرع 9 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة في حادث مروع بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 9 أشخاص إثر وقوع حادث مروري أليم على تقاطع طريق زراعي يربط محافظة الحائط بقرية الشويمس 250 كلم جنوب حائل بالمملكة العربية السعودية أول أمس الخميس.

وبحسب صحيفة سبق وقع حادث تصادم بين مركبتين الأولى من نوع داتسون غمارتين تقل عائلة سعودية مكونة من خمسة أشخاص رجل وزوجته وابنهما وابنتيهما، والأخرى داتسون غمارة تقل أربعة عمال من الجنسية الباكستانية، مما نتج عنه اشتعال النار بالسيارتين، ليلقى جميع الأشخاص من الطرفين مصرعهم بنفس الحادث.

وقد باشر الحادث شعبة مرور محافظة الحائط والدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر بالحليفة وتم نقل جثمان المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محافظة الحائط.

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