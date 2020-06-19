بالفيديو.. مصرع 13 شخصاً جراء انهيار أرضي في أبيدجان

المصدر: أ ف ب

جرف انهيار أرضي نحو 20 منزلا في أنياما، في الضاحية الشمالية لأبيدجان، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا على الأقل، فيما فقد أثر آخرين دفِنوا تحت أطنان من الطين إثر هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة.

وقد مات العديد من الأطفال أو فقد أثرهم. وقال أحد السكان، أبو بكر داغنون، لوكالة فرانس برس "فقدتُ ابني البالغ من العمر ثلاث سنوات، أبحث عن جثته. لم يعد لدي أمل في العثور عليه على قيد الحياة".

ويعمد مئات الأشخاص إلى النزول في الوحول محاولين العثور على ناجين، ومستردّين ما أمكن من الأواني والأبواب والوثائق والملابس والأحذية التي بعثرها الانهيار.

وقال المسؤول المحلي فنسنت توه بي "13 قتيلاً، هذه هي الحصيلة المؤقتة. عمليات البحث مستمرة".

وتقع تلك المنازل في منطقة تتعرض لفيضانات ويتعذر البناء فيها، وتسكنها منذ سنوات عائلات متواضعة.

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