بكل برودة.. أمريكي يطرح تسعينية أرضا وكاميرا المراقبة تفضحه

اعتقلت الشرطة الأمريكية بنيويورك شابا، بعد أن قام بطرح عجوز تبلغ من العمر 92 عامًا بعنف أرضا، ليتضح أن هذا الشاب، ارتكب من قبل نحو 103 جرائم حتى الآن، من بينهم جرائم جنسية، ويبلغ الشاب المتهم من العمر 31 عاما.

ويتضح من مقاطع فيديو أن الشاب ضرب العجوز بقسوة حتى سقطت على صنبور إطفاء الحريق، وتخشى العجوز من الخروج للمشى فى حيها، حتى لا تتعرض لنفس الموقف.

وبحسب "سبوتنيك"، قالت العجوز، فى البداية اعتقدت أن "بلاط"، أو قرميد سقط على رأسى أو شىء ما ضربنى على الجانب الأيسر من رأسى حتى وقعت على صنبور المياه، وأصبت بجروح فى رأسى ورأيت الدم".

وظلت العجوز على الأرض حتى تم نقلها إلى مستشفى قريب من منطقة منهاتن، بحسب ما نقلته "إى بى سى" المحلية، وأكدت الضحية أنها أصيبت بصدمة نفسية، حتى تطلب من أحد أن يرافقها فى كل مرة تخرج فيها إلى الشارع.

الشرطة تمكنت من الإيقاع بضحيتها من خلال كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة، ووجهت إليه الاتهامات بالاعتداء على العجوز، بخلاف الجرائم الأخرى التى ارتكبها التى قد تصل إلى 100 جريمة.

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