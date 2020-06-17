القبض على مروج معلومات مغلوطة رفع سعر مادة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو لشخص يزعم فيه رفع سعر مادة معينة في السوق السعودي، وظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام هذا الشخص بالترويج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار السيراميك بحسب زعمه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي وبناءً على المادتين ( 15 ، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، واستشعار الواجب الأخلاقي فيما ينشر ويتم تداوله.

وأكد أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالأمن المعلوماتي أو محاولة تضليل المجتمع بأخبار مغلوطة ومضللة أو مجهولة المصدر، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقا للأنظمة ذات العلاقة.

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