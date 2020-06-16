عامل يقتل زوجته ثم يقفز من الطابق التاسع

المصدر: البيان الإلكتروني

تتحرى النيابة العامة في منطقة السلام عن الدوافع التي جعلت عاملاً يقدم على قتل زوجته ثم القفز من الطابق التاسع في منطقة السلام، حيث أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث في واقعة الانتحار لبيان أسباب الواقعة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" أقدم عامل على قتل زوجته خنقا ثم انتحر بالقفز من الطابق التاسع.

وانتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة، فيما تم نقل الجثتين للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم قدري الغرباوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفاده وجود متوفية بإحدى الشقق بدائرة القسم، وسقوط شخص من الطابق التاسع. وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن الى المكان، وعثر على جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مقتولة داخل شقتها، كما عثر على جثة زوجها بالشارع، ودلت التحريات الأولية أن زوجها قتلها خنقا، ثم ألقى بنفسه من الطابق التاسع ولقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثتين إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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