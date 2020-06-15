عربي يشعل النار بالسيارات المملوكة للشركة التي يعمل بها في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة المنطقة الشرقية السعودية القبض على مقيم عربي أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على الفاعل وهو مقيم عربي "في العقد الثالث من العمر".

وأوضح المتحدث أن المقيم العربي أشعل النار بعدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها في محافظة الجبيل لأسباب مجهول.

وأضاف المتحدث أن قوات الشرطة أوقفته وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. لإحالته إلى النيابة العامة.

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