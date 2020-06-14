طالب يذبح جاره بسبب «طائرة ورقية»

المصدر: البيان الإلكتروني

ذبح شاب عاملا أمام منزله بالهرم بمصر بسبب خلاف حول طائرة ورقية،، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وكانت غرفة عمليات الجيزة، بحسب صحيفة الأهرام قد تلقت إخطارا من مستشفى الهرم باستقبالها شخصاً مصاباً بجرح ذبحي بالرقبة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان الحادث حيث تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها عاصم أبو الخير مدير البحث الجنائي بالجيزة، أن وراء ارتكاب الجريمة طالب يبلغ من العمر (16سنة)، حيث قرر شهود العيان أن المتهم كان يلعب بطائرة ورقية وسقطت أعلى منزل المجني عليه فتوجه إليه في ساعة متأخرة من الليل وطلب منه أن يأخذ الطائرة، إلا أن الضحية طالبه بالانتظار حتى الصباح، حيث إن أولاده نائمين فانصرف وفي اليوم التالي حضر وبصحبة والده وشقيقه وأثناء النقاش بين والد المتهم والمجني عليه غافله المتهم وذبحه ليسقط على الأرض غارقا في دمائه.

ومن خلال فريق بحث أشرف عليه العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع الغرب تمكن الرائد محمد الصغير رئيس مباحث الهرم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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