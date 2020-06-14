سعودي يشعل النار بالسيارات وآخر يوثق بالفيديو والشرطة تقبض عليهما

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن سعودي أقدم على إشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن "في العقد الثاني من العمر" قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض أيضاً على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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