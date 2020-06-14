كورونا يقضي على مشعوذ هندي ادعى قدرته على التخلص من الفيروس بـ "تقبيل اليد"

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن كورونا في طريقه إلى أن يقضي على جميع من يدعي قدرته على مكافحة الفيروس بالشعوذة، وآخرهم المشعوذ هندي الذي توفي جراء إصابته بالفيروس بعد أن ادعى أن قبلته على الكف قادرة على إخراج فايروس كورونا الجديد من جسم المصاب.

وفي التفاصيل فقد توفي المشعوذ في 4 يونيو الجاري، بولاية ماديا براديش، متأثراً بإصابته بمرض كوفيد-19. وذلك بعد يوم واحد من إعلان السلطات أنها أخضعته للفحص، فجاءت نتيجته إيجابية.

وكان المشعوذ يدعي أنه يطرد الأرواح الشريرة من الآخرين بمجرد تقبيله أيديهم. وبعد اندلاع جائحة كورونا ادعى أن قبلته على الكف قادرة على إخراج فايروس كورونا الجديد من جسم المصاب.

وقالت السلطات الصحية في ولاية ماديا براديش أمس الأول إن الرجل لم يصب وحده، بل أصاب بعدواه 20 من أتباعه.

وأضافت أنها بدأت إجراء اتصالات لاقتفاء أثر مخالطيه. وزادت أنها أجرت 40 اختباراً بمسحات على الأنف لـ40 مخالطاً، فاتضحت إصابة 20 منهم، وبينهم 7 من أفراد أسرة المشعوذ نفسه! وحذر مسؤولون صحيون، في تصريحات نشرتها صحيفة «تايمز أوف إنديا» أمس، الناس من تصديق مثل هذا الدجل، والشعوذة.

وكشفت الصحيفة أن السلطات في ولايات هندية مختلفة ألقت القبض على 29 مشعوذاً يدعون إخراج الجن الهندوسي من أرواح المسلمين. وتم وضعهم في العزل الصحي.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة عالمياً في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19. وبلغ عدد الإصابات في الهند أمس 308.916، علاوة على 8884 وفاة، طبقاً لرصد جامعة جونز هوبكنز أمس. والمدن الأشد تضرراً من «كوفيد-19» هي مومباي، ونيودلهي، وشيناي.

وتشير التوقعات إلى أن التفشي الوبائي في الهند لن يبلغ ذروته حتى نهاية يوليو القادم. ويقول الخبراء إن زيادة التفشي بدأت أخيراً بعدما قررت السلطات الهندية إعادة فتح المجمعات التجارية، والمطاعم، ودور العبادة. غير أن قطارات المترو، والفنادق، والمدارس لا تزال مغلقة منذ أكثر من شهرين.

ويعتقد أن العدد الحقيقي للإصابات أكبر من الرقم المعلن بكثير، لقلة عدد الاختبارات.

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