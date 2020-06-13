بطلقتين في الرأس.. الأم والأولاد يتعاونون على قتل الأب!

المصدر: البيان الإلكتروني

بحجة معاملته السيئة لهم، قتل سوريان والدهما بالتعاون مع أمهما، في جريمة هزت مدينة مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق.

وأفادت وزارة الداخلية السورية على موقعها بأن الأهالي أخبروا مديرية منطقة الزبداني بوجود جثة لرجل مصاب بطلقين ناريين بالرأس في مدينة مضايا، وعلى الفور توجهت دوريات من المنطقة إلى مكان وقوع الجريمة.

وأوضحت: "بالتحقيق الأولي تم التعرف على جثة المغدور، وقد أفاد ذويه بأن أربعة أشخاص مجهولين قاموا باقتحام المزرعة العائدة للمغدور وقتلوه ثم لاذوا بالفرار".

وأضافت: "من خلال التوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تبين إقدام ولديه مع صديقهم وبالتخطيط مع والدتهم لقتل المغدور عبر وضع مادة منومة ضمن كأس عصير وإطلاق عيارين ناريين بالرأس". مشيرة إلى أنه تم العثور على علبة المخدر المستخدمة بالجريمة.

وألقي القبض على ولدي الضحية وزوجته وصديقهم واعترفوا بإقدامهم على ارتكاب الجريمة بواسطة سلاح حربي تم إلقاءه في بئر ضمن المزرعة، وأن سبب جريمتهم هو "معاملة المغدور السيئة لعائلته".

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