الهلال الأحمر السعودي ينعي وفاة رجلي أمن بحادث مروري

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو، التابع لمحافظة بيش السعودية إلى وفاة رجلي أمن مع وجود إصابات أخرى في الحادثة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت على الرقم (997) صباح اليوم (السبت)، بلاغا عن حادثة انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو، التابع لمحافظة بيش، مع وجود إصابات في موقع الحادثة.

وأضاف: "على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع، وعند وصول الفرقتين إلى موقع الحادثة تبينت وفاة رجلي أمن، رحمهما الله، إذ تم نقلهما عن طريق الفرقتين إلى مستشفى بيش العام".

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